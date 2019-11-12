لقور: أطراف داخل الشرعية ستعمل بكل قوة لمنع تنفيذ اتفاق الرياض

أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، اليوم الثلاثاء، أن هناك أطرافا معادية للتحالف داخل حكومة الشرعية ستضع كل العراقيل من أجل عدم تنفيذ اتفاق الرياض.

وكتب لقور في تغريدة له عبر “تويتر”:”أطراف معادية للتحالف و متحوثين في الشرعية صرخوا ضد الحوار في جده و نعقوا بعد التوقيع”.

وأضاف:” و سيعملون بكل ما أوتوا من قوة لوضع عراقيل أمام تنفيذه و القيام بأعمال استفزازية بهدف التشويش على تحقيق بنود الاتفاق”.

وتابع:”نراهن على قدرة التحالف و على أصحاب النيات الطيبة في الشرعية للجم هذه الأطراف”.