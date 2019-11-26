لقور: ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب



عدن تايم/خاص:

قال الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور ان ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب

وكتب في تغريدة على تويتر “الإبتزاز الذي تمارسه الحكومة اليمنية في تنفيذ بنود إتفاق الرياض ليس إلا دعوة للفوضى و الخراب التي أجادت لعبها.

وشدد “لن يتم السماح لهذه الحكومة اللعب بالنار في ظروف إقليمية و محلية غارقة في التوترات”.

واختتم “فلتذكر الحكومة اليمنية أن الذي أجبرها على توقيع إتفاق الرياض سيجبرها على تنفيذ بنوده”.

