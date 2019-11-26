عدن تايم

لقور: ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب

عدن تايم عدن تايم منذ 16 دقيقة
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الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 04:55 م



عدن تايم/خاص:

قال الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور ان ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب
وكتب في تغريدة على تويتر “الإبتزاز الذي تمارسه الحكومة اليمنية في تنفيذ بنود إتفاق الرياض ليس إلا دعوة للفوضى و الخراب التي أجادت لعبها.
وشدد “لن يتم السماح لهذه الحكومة اللعب بالنار في ظروف إقليمية و محلية غارقة في التوترات”.
واختتم “فلتذكر الحكومة اليمنية أن الذي أجبرها على توقيع إتفاق الرياض سيجبرها على تنفيذ بنوده”.


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ابتزاز اتفاق الخراب الرياض الشرعية تنفيذ دعوة في لقور للفوضى
عدن تايم

عدن تايم

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