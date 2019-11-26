عدن تايم
لقور: ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب
الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 04:55 م
عدن تايم/خاص:
قال الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور ان ابتزاز الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض دعوة للفوضى و الخراب
وكتب في تغريدة على تويتر “الإبتزاز الذي تمارسه الحكومة اليمنية في تنفيذ بنود إتفاق الرياض ليس إلا دعوة للفوضى و الخراب التي أجادت لعبها.
وشدد “لن يتم السماح لهذه الحكومة اللعب بالنار في ظروف إقليمية و محلية غارقة في التوترات”.
واختتم “فلتذكر الحكومة اليمنية أن الذي أجبرها على توقيع إتفاق الرياض سيجبرها على تنفيذ بنوده”.