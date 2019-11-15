المشهد العربي

لقور: اتفاق الرياض ليس تسوية أو حل سياسي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
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قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، إن اتفاقية الرياض ليست تسوية سياسية ولا حل سياسي، ولكنها فض اشتباك بين قوى متصارعة تمت فيها مساومات حتى يتم الوصول إلى تهدئة.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “اتفاقية الرياض ليست تسوية سياسية و لا هي حل سياسي. في وجهة نظري هي اتفاقية فض إشتباك بين قوى متصارعة تمت فيها مساومات حتى يتم الوصول إلى تهدئة”.

وأضاف: “هذه الاتفاقية لم تلامس جوهر الصراع وإنما تعاملت مع مشكلات ميدانية. المهم كيف يتم البناء عليها وتطويرها لحل صراع اليمن مع الجنوب”.

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