لقور : الحكومة اليمنية تصر على غزو الجنوب عبر مأرب

أكد الناشط السياسي والأكاديمي دكتور حسين لقور، أن ما تسمى بالحكومة اليمنية، تصر أن تجعل من مأرب مركز حرب لغزو الجنوب، مشدداً على أن ما يجمع مأرب بالجنوب لا يستطيع أن يمزقه الإرهاب، حتى لو تسترت بجيش ما يسمى بالشرعية.

لماذا تصر أطراف في الحكومة اليمنية على جعل مأرب مركزا لغزو الجنوب؟وكتب “لقور” في تغريدة عبر حسابة الشخصي بتويتر، رصدها “المشهد العربي” قال فيها:

“النسيج الإجتماعي والروابط التي تجمع مأرب بالجنوب أكبر من أن تمزقها مجاميع إرهابية و إن تدثرت بما يسمى جيش الشرعية”.

وأضاف: “لم يجد أهل مأرب إلا الجنوب في الستينيات يحتضنهم عندما لجأوا هربا من حكم صنعاء و العكس صحيح أيضا”.