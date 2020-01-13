لقور: الضغوط الدولية على تركيا وإيران فرصة لضرب وكلائهما باليمن

“الأيام” غرفة الأخبار:

دعا الباحث السياسي والأكاديمي، د. حسين لقور بن عيدان، التحالف العربي إلى استغلال الضغوط الدولية على إيران وتركيا لضرب وكلائهما في اليمن.

وقال لقور في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر: “أعتقد أن الفرصة سانحة جداً لقصقصة أجنحة الإخوان المسلمين في اليمن وخاصة الحوثة”.

وأضاف: “رعاة الإخوان والحوثي (إيران وتركيا) يتعرضان لضغوط كبيرة بسبب ممارساتهما اللامنطقية في الإقليم، وتتوالى عليهما الضربات الموجعة مما يفقدهما القدرة، ولو آنيا، على دعم وكلائهما من مليشيات إخوانية وطائفية”.​