صحيفة الأيام

لقور: الضغوط الدولية على تركيا وإيران فرصة لضرب وكلائهما باليمن

13 يناير، 2020
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“الأيام” غرفة الأخبار:

 دعا الباحث السياسي والأكاديمي، د. حسين لقور بن عيدان، التحالف العربي إلى استغلال الضغوط الدولية على إيران وتركيا لضرب وكلائهما في اليمن.

وقال لقور في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر: “أعتقد أن الفرصة سانحة جداً لقصقصة أجنحة الإخوان المسلمين في اليمن وخاصة الحوثة”.

وأضاف: “رعاة الإخوان والحوثي (إيران وتركيا) يتعرضان لضغوط كبيرة بسبب ممارساتهما اللامنطقية في الإقليم، وتتوالى عليهما الضربات الموجعة مما يفقدهما القدرة، ولو آنيا، على دعم وكلائهما من مليشيات إخوانية وطائفية”.​

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