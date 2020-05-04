عدن 24

لقور: حكومة المنفى اليمنية ترتكب جريمة ضد الإنسانية

5 مايو، 2020
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عدن24- خاصاستهجن الأكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي د حسين لقور الأعمال الإجرامية التي تنتهجها الحكومية اليمنية في قتل المواطنين إزاء صمتها المطبق تجاه مواجهة وباء كورونا.وقال لقور في تغريدة له على حسابه” تويتر” رصدها عدن24″ ‏جريمة أخرى أرتكبتها حكومة المنفى اليمنية منذ نهاية العام الماضي 2019م و هي تتابع ما يجري في العالم من جائحة كوفيد-19 و لم تحرك ساكنا أو تستعد لها و كأن الأمر لا يعنيها، إنها جريمة ضد الإنسانية تخلت فيها عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية و أكتفت بإجتماعات وهمية يجب محاسبتها عليها.

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الإنسانية المنفى اليمنية ترتكب جريمة حكومة ضد لقور

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