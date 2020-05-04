عدن 24
لقور: حكومة المنفى اليمنية ترتكب جريمة ضد الإنسانية
عدن24- خاصاستهجن الأكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي د حسين لقور الأعمال الإجرامية التي تنتهجها الحكومية اليمنية في قتل المواطنين إزاء صمتها المطبق تجاه مواجهة وباء كورونا.وقال لقور في تغريدة له على حسابه” تويتر” رصدها عدن24″ جريمة أخرى أرتكبتها حكومة المنفى اليمنية منذ نهاية العام الماضي 2019م و هي تتابع ما يجري في العالم من جائحة كوفيد-19 و لم تحرك ساكنا أو تستعد لها و كأن الأمر لا يعنيها، إنها جريمة ضد الإنسانية تخلت فيها عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية و أكتفت بإجتماعات وهمية يجب محاسبتها عليها.
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