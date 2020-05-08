المشهد العربي

لقور عن معارضة بعض المأجورين للانتقالي: على المجلس أن يتمدد بأمان

8 مايو، 2020
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وجه المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، رسالة نارية لمعارضي المجلس الانتقالي الجنوبي وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “آن لأبي حنيفة ان يمد رجليه. لا اهتم بالحديث عن أشخاص إلا في حدود القضايا العامة والنقاش السياسي”.

وأضاف: “أكثر ما يسيء لمن يعمل في الشأن العام هو غياب المبدأ الذي يحكم موقفه من أي قضية عامة”.

وأوضح: “لذا أقول طالما وأخواننا هنا متصدرين معارضة المجلس الانتقالي فما على المجلس إلا أن يتمدد بأمان”.

جاء ذلك في مجمل رده على فيديو يجمع بعض الأبواق المأجورة لمعارضة المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى رأسهم الإخواني أنيس منصور.

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