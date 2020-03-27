لقور: قضية الجنوب وصلت للمحافل الدولية بفضل المجلس الانتقالي

أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم الجمعة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن من الوصول بقضية الجنوب إلى المحافل الدولية.

وكتب لقور عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”الجنوب قضية وطن لم يستطع المتسلقون في مراحل سابقة و لاحقة إلغاءها”.

وأضاف:”جاء المجلس الانتقالي مكون وطني جنوبي أمتلك قاعدة جماهيرية عريضة كشفت مواقع كثيرين”.

وتابع:”أخرج الانتقالي قضية الجنوب من دهاليز ضباط المخابرات و من أيدي المتسلقين عليها إلى فضاء المحافل الدولية و الحضور السياسي و العسكري”.