المشهد العربي

لقور: قضية الجنوب وصلت للمحافل الدولية بفضل المجلس الانتقالي

27 مارس، 2020
0

أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم الجمعة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن من الوصول بقضية الجنوب إلى المحافل الدولية.

وكتب لقور عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”الجنوب قضية وطن لم يستطع المتسلقون في مراحل سابقة و لاحقة إلغاءها”.

وأضاف:”جاء المجلس الانتقالي مكون وطني جنوبي أمتلك قاعدة جماهيرية عريضة كشفت مواقع كثيرين”.

وتابع:”أخرج الانتقالي قضية الجنوب من دهاليز ضباط المخابرات و من أيدي المتسلقين عليها إلى فضاء المحافل الدولية و الحضور السياسي و العسكري”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الجنوب الدولية المجلس بفضل قضية لقور للمحافل وصلت

إقرا أيضا

Photo of العولقي يكشف أرقاماً مفزعة عن القات في اليمن

العولقي يكشف أرقاماً مفزعة عن القات في اليمن

27 مارس، 2020
Photo of 79 حالة اشتباه بالكوليرا في لحج

79 حالة اشتباه بالكوليرا في لحج

27 مارس، 2020
Photo of لجان توعية صحية وإعلامية من مخاطر كورونا في لحج

لجان توعية صحية وإعلامية من مخاطر كورونا في لحج

27 مارس، 2020
Photo of رفض شعبي لإقامة حجر كورونا في تبن

رفض شعبي لإقامة حجر كورونا في تبن

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق