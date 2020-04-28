المشهد العربي

لقور لـ المخلافي: محاولات الشرعية للهروب من الاستحقاقات لن تجدي نفعًا

28 أبريل، 2020
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انتقد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، مستشار الرئيس اليمني المؤقت، عبدالملك المخلافي، مؤكدًا أن محاولات حكومة الشرعية للهروب من الاستحقاقات لن تجدي نفعًا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “اعتقد أن الأستاذ عبدالملك المخلافي آخر من سيكون له الحق بالحديث عن كيفية إدارة الانتقالي الجنوبي علاقاته بدول التحالف وعلى رأسها المملكة”.

وأضاف: “محاولة القفز والهروب من الاستحقاقات التي على حكومة المنفى اليمنية الالتزام لن تجدي فاسدي وتجار الحروب فيها نفعا بعد أن أصبحوا مكشوفين للعالم”.

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الاستحقاقات الشرعية المخلافي تجدي لـ لقور للهروب لن محاولات من نفعا

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