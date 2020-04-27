عدن تايم

لقور: لم يبقى لحكومة الشرعية إلا التخريب وممارسة الإرهاب

27 أبريل، 2020
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اخبار وتقارير




الإثنين – 27 أبريل 2020 – الساعة 07:58 م

عدن تايم/خاص:


شن الأكاديمي الجنوبي, د.حسين لقور هجوما لاذعا على حكومة الشرعية, وقال انه لم يبقى لها الا التخريب وممارسة الإرهاب.
وكتب في تغريدة على تويتر “حكومة المنفى اليمنية أصبحت تبحث عن بيان من هنا و آخر من هناك لتتأكد إنها لا زالت موجودة”.
وأضاف “من خرج هاربا من صنعاء ثم من عدن لن يكون له أي دور في ترتيب أوضاع المنطقة مستقبلا, لم يبقى لهذه الحكومة إلا التخريب و الإرهاب تمارسه و هذا أحسن ما تجيده بعد أن ضمت من تبقى من القاعدة لصفوفها”.




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