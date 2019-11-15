لقور: لهذا السبب.. تأخرت عودة رئيس الوزراء اليمني

علق الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، على أنباء عودة رئيس الوزراء اليمني خلال يومين.

وكتب لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏عودة رئيس الحكومة خلال اليومين برفقة وزراء محددين هم: وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الأشغال ووزير الاتصالات، بعد أن تم التشاور مع طرفي إتفاق الرياض”.

وتابع: “كان مقرر عودته وفق الاتفاق قبل يومين إلا أن أطراف في الشرعية أرادت اللعب بورقة حل قضية الرواتب بالإلتفاف على الإتفاق”.