المشهد العربي

لقور: لهذا السبب.. تأخرت عودة رئيس الوزراء اليمني

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 6 دقائق
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علق الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، على أنباء عودة رئيس الوزراء اليمني خلال يومين.

وكتب لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏عودة رئيس الحكومة خلال اليومين برفقة وزراء محددين هم: وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الأشغال ووزير الاتصالات، بعد أن تم التشاور مع طرفي إتفاق الرياض”.

وتابع: “كان مقرر عودته وفق الاتفاق قبل يومين إلا أن أطراف في الشرعية أرادت اللعب بورقة حل قضية الرواتب بالإلتفاف على الإتفاق”.

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المشهد العربي

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