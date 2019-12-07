المشهد العربي

لقور: لهذا السبب تسعى مليشيات الإخوان إلى إفشال اتفاق الرياض

7 ديسمبر، 2019
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أكد الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، اليوم السبت، أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية نعمل بكل قوة لإفشال اتفاق الرياض والذي جرى توقعيه الشهر الماضي بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

 وكتب لقور عبر “تويتر”:”الإخوان المسلمين يسعون بكل ما أوتوا من قوة للعمل على إفشال اتفاق الرياض إيقانا منهم إن هذا الاتفاق سيحرمهم من بقاء سيطرتهم على الشرعية”.

وأضاف:”لذلك هم يخوضون معركتهم الخاصة والأخيرة قبل قمة الرياض، لا معركة الشرعية و لا الوطن مستعينون تارة بالإرهابيين و أخرى بمجاميع ارتبطت معهم بمصالح”.

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