عدن تايم

لقور: مليشيا الإخوان تسعى لتفجير الموقف في أبين

17 أبريل، 2020
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قال الأكاديمي الجنوبي د.حسين لقور ان مليشيات الإخوان في شقرة تسعى الى تفجير الموقف في أبين وتفشل كل محاولات التهدئة.
وكتب في تغريدة على تويتر “مليشيات أخوان المسلمين اليمنية المدعومة من تركيا في شقرة تسعى الى تفجير الموقف في أبين و تعمل على إفشال كل محاولات التهدئة التي تقوم شخصيات جنوبية”.

وأضاف في تغريدة أخرى “نقولها بالصوت العالي لن ترى هذه المنطقة أي سلام ما لم تعود الأمور إلى نصابها, أولها تخلي أهل اليمن عن أطماعهم في السيطرة و احتلال الجنوب العربي, ثانيها أن يهتم اليمنيون ببناء دولة مدنية في صنعاء بعيدا عن القبيلة والمذهبية العنصرية, ثالثها إقامة علاقات إحترام متبادل مع الجوار”.

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