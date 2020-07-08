لقور مُهاجمًا الإخوان: يقفون مع مصالح إيران بالمنطقة

شن المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، هجومًا حادًا على تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدًا أن تلك الجماعة لا تقف ضد مصالح إيران في المنطقة العربية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “من هو هذا الذي لا زال يعتقد أن الإخونجية سيقفون ضد مصالح إيران وتوسعها في المنطقة؟”.

وأضاف: “إذا هم في أزمة احتلال الكويت عرضوا على صدام حسين عدم السماح بعودة أسرة آل الصباح ووضع قوات إيرانية في الكويت بدلًا عن القوات العراقية الغازية”.

وأوضح: “غشيم وساذج من يعتقد أن الإخونجية سيقاتلون الحوثة”.