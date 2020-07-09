المشهد العربي

لقور: هؤلاء لا يحق لهم الحديث عن القضية الجنوبية

9 يوليو، 2020
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أكد المحلل السياسي حسين لقور، اليوم الخميس، أنه لا يحق لمن شارك في احتلال الجنوب ونهب ثرواته الحديث عن القضية الجنوبية.

وكتب عبر تغريدة له على” تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “من كان يوما من الأيام شريكا في احتلال الجنوب و نهب ثرواته و ترسيخ هيمنة القوى اليمنية في الجنوب باسم الوحدة لا يحق له الحديث عن القضية الجنوبية و لا يمكنه تمثيلها”.

وأضاف: “الانتماء للجنوب ليست جينات وراثية اكتسبها بعض الناس، و إنما هو الدفاع عن حقوق شعبه في مواجهة احتلال التتار الجدد”.

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