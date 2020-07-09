لقور: هؤلاء لا يحق لهم الحديث عن القضية الجنوبية

أكد المحلل السياسي حسين لقور، اليوم الخميس، أنه لا يحق لمن شارك في احتلال الجنوب ونهب ثرواته الحديث عن القضية الجنوبية.

وكتب عبر تغريدة له على” تويتر” رصدها ” المشهد العربي”: “من كان يوما من الأيام شريكا في احتلال الجنوب و نهب ثرواته و ترسيخ هيمنة القوى اليمنية في الجنوب باسم الوحدة لا يحق له الحديث عن القضية الجنوبية و لا يمكنه تمثيلها”.

وأضاف: “الانتماء للجنوب ليست جينات وراثية اكتسبها بعض الناس، و إنما هو الدفاع عن حقوق شعبه في مواجهة احتلال التتار الجدد”.