المشهد العربي
لقور يسخر من مسؤولي الشرعية ويصفهم بالغباء
سخر الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، من مسؤولي الشرعية.
وكتب لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي : ” ليس هناك غباءا أكثر من غباء بعض مسؤولي الشرعية المزايدين و محترفي الخطب الفارغة من أي مضمون عندما يتحدثون عن السيادة في اليمن”.
وتابع: “هؤلاء فعلا جهلة سياسيا لأنهم لا يعرفون ماذا يعني وقوع البلد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المكون من 12مادة”.
واختتم بالقول: “السيادة وفقا لهذا هي لدول التحالف”.