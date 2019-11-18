لقور يسخر من مسؤولي الشرعية ويصفهم بالغباء

سخر الناشط السياسي، الدكتور حسين لقور، من مسؤولي الشرعية.

وكتب لقور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي : ” ‏ليس هناك غباءا أكثر من غباء بعض مسؤولي الشرعية المزايدين و محترفي الخطب الفارغة من أي مضمون عندما يتحدثون عن السيادة في اليمن”.

وتابع: “هؤلاء فعلا جهلة سياسيا لأنهم لا يعرفون ماذا يعني وقوع البلد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المكون من 12مادة”.

واختتم بالقول: “السيادة وفقا لهذا هي لدول التحالف”.