المشهد العربي
لقور يكشف خيانة الشرعية المخترقة من قبل الإخوان للتحالف وولاءها لتركيا
قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، إن ما تسمى بحكومة الشرعية المخترقة من قبل مليشيات الإخوان الإرهابية أثبتت فشلها وخيانتها للتحالف العربي وولاءها لتركيا.
وكتب “لقور” في تغريدة بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “المرجعيات ليست قرآنا، هذا ما قلناه من قبل واليوم يقولها سفير بريطانيا”.
وأضاف: “حكومة المنفى اليمنية وضعت الجميع في مواقف صعبة خصوصا بعد فشلها في إدارة الصراع مع الحوثة”.
وتابع: “لم يعد أحد يثق في أدائها ولذلك لا يمكن للتحالف أن يعيدها للجنوب حتى لا تقوم بتسليمه مرة أخرى للحوثة أو لتركيا”.
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