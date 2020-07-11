لقور يكشف خيانة الشرعية المخترقة من قبل الإخوان ‏للتحالف وولاءها لتركيا

قال المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، إن ما تسمى بحكومة الشرعية المخترقة من قبل ‏مليشيات الإخوان الإرهابية أثبتت فشلها وخيانتها للتحالف العربي وولاءها لتركيا.‏

وكتب “لقور” في تغريدة بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “المرجعيات ليست قرآنا، هذا ما ‏قلناه من قبل واليوم يقولها سفير بريطانيا”.‏

وأضاف: “حكومة المنفى اليمنية وضعت الجميع في مواقف صعبة خصوصا بعد فشلها في إدارة ‏الصراع مع الحوثة”‏‎.‎

وتابع: “لم يعد أحد يثق في أدائها ولذلك لا يمكن للتحالف أن يعيدها للجنوب حتى لا تقوم ‏بتسليمه مرة أخرى للحوثة أو لتركيا”‏‎.‎