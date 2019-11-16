عدن تايم

لقور يكشف مصير المعرقل لاتفاق الرياض

عدن تايم عدن تايم منذ 6 دقائق
0 أقل من دقيقة


اخبار وتقارير



السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 03:45 م

عدن تايم/خاص:


كشف الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور , حسين لقور, مصير المعرقل لاتفاق الرياض.
وكتب في تغريدة على تويتر “الفشل ممنوع.. اتفاق الرياض سينفذ، ومن أراد عرقلة تحقيق بنوده لن يكون في مواجهة محبي السلام فقط بل في مواجهة التحالف والمجتمع الدولي”.
وأضاف: “تجار الحروب أُعطيّت لهم خمس سنوات حولوا فيها دماء ضحايا هذه الحرب إلى أرصدة خاصة”.
وتابع: “اليوم معركة فاصلة إما مصالح الناس أو بقاء غنائم تجار الحروب”.



شاهد ايضا







الوسوم
الرياض المعرقل لاتفاق لقور مصير يكشف
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of بعد أن كانت عاصمة السلام .. الحوثي يحيل صنعاء مدينة خوف وقهر

بعد أن كانت عاصمة السلام .. الحوثي يحيل صنعاء مدينة خوف وقهر

منذ 39 دقيقة
Photo of فعالية المولد النبوي ستقام السبت بعد حصول الموافقة من قيادة المنطقة العسكرية الاولى

فعالية المولد النبوي ستقام السبت بعد حصول الموافقة من قيادة المنطقة العسكرية الاولى

منذ 41 دقيقة
Photo of "مركز الملك سلمان" ينظم رحلة ترفيهية لأطفال جنَّدهم الحوثيون سابقاً

"مركز الملك سلمان" ينظم رحلة ترفيهية لأطفال جنَّدهم الحوثيون سابقاً

منذ 48 دقيقة
Photo of مصرع عناصر حوثية في مواجهات مع قوات الجيش في تعز

مصرع عناصر حوثية في مواجهات مع قوات الجيش في تعز

منذ 50 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق