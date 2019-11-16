لقور يكشف مصير المعرقل لاتفاق الرياض

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عدن تايم/خاص:



كشف الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور , حسين لقور, مصير المعرقل لاتفاق الرياض.

وكتب في تغريدة على تويتر “الفشل ممنوع.. اتفاق الرياض سينفذ، ومن أراد عرقلة تحقيق بنوده لن يكون في مواجهة محبي السلام فقط بل في مواجهة التحالف والمجتمع الدولي”.

وأضاف: “تجار الحروب أُعطيّت لهم خمس سنوات حولوا فيها دماء ضحايا هذه الحرب إلى أرصدة خاصة”.

وتابع: “اليوم معركة فاصلة إما مصالح الناس أو بقاء غنائم تجار الحروب”.











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