لقور يُوجه رسالة نارية للمكونات الجنوبية التابعة للشرعية

وجه المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، رسالة نارية إلى المكونات الجنوبية التابعة لحكومة الشرعية، مؤكدًا أن من يحملون مشروع دولة الجنوب فالطريق أمامهم سالك – في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي-.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بعد التوقيع على اتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والشرعية، أيقنت مكونات الشرعية المفرخة أن لا مكان لها و أنها بدت كأدوات لأطراف شرعية حاولت بها إفشال حوار جدة”.

وأضاف: “كيف يمكن لعاقل أن يصدق مكون يدعي جنوبيته ونائب رئيسه ليس جنوبيا؟. أما من يحملون مشروع دولة الجنوب فالطريق أمامهم سالك”.