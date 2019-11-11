المشهد العربي

لقور يُوجه رسالة نارية للمكونات الجنوبية التابعة للشرعية

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 20 دقيقة
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وجه المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، رسالة نارية إلى المكونات الجنوبية التابعة لحكومة الشرعية، مؤكدًا أن من يحملون مشروع دولة الجنوب فالطريق أمامهم سالك – في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي-.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بعد التوقيع على اتفاق الرياض بين الانتقالي الجنوبي والشرعية، أيقنت مكونات الشرعية المفرخة أن لا مكان لها و أنها بدت كأدوات لأطراف شرعية حاولت بها إفشال حوار جدة”.

وأضاف: “كيف يمكن لعاقل أن يصدق مكون يدعي جنوبيته ونائب رئيسه ليس جنوبيا؟. أما من يحملون مشروع دولة الجنوب فالطريق أمامهم سالك”.

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المشهد العربي

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