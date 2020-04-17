كريتر سكاي

لقيادة الحزام الامني من يوقف نزيف ال1000 ريال في الشيخ عثمان

17 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي ):خاص

طالب عدد من ملاك محلات حي الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات العاصمة عدن قيادة القطاع الثامن حزام امني بالمديرية على ايقاف بلطجة البلاطجة.

وقال ملاك المحلات في افادات خاصة ل كريتر سكاي ان عدد من البلاطجة يقومون بأخذ إتاوات بالقوة على كل محل تجاري في حي الهاشمي.

واشار الملاك ان البلاطجة يجبرون كل محل على دفع 1000 ريال اسبوعيا.

واضافو ان اي محل تجاري يرفض اعطاءهم الف ريال يتم اخذ عليه بضائع بقيمة الالف الريال بالقوة.

وناشد ملاك المحلات التجارية قيادة الوية الدعم والاسناد والاحزمة الامنية في عدن بالقبض على هؤلاء البلاطجة.

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