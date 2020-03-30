المشهد اليمني

للتحذير من خطر محدق باليمن .. الحوثيون يجوبون العاصمة صنعاء بمكبرات الصوت

30 مارس، 2020
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المشهد اليمني

جابت المليشيا الحوثية بعدد كبير من السيارات المزودة بمكبرات الصوت ” المكرفونات ” عدد من أحياء أمانة العاصمة لتحذير المواطنين من خطر محدق باليمن بعد اتهام دول التحالف بمحاولة نشر فيروس كورونا في اليمن .

وقال شهود عيان ” للمشهد اليمني ” مساء اليوم أن التحذيرات عبر مكبرات الصوت تدعو المواطنين بالعاصمة صنعاء عدم ملامسة وتداول المواد التي أسقطها طيران التحالف العربي اليوم في منطقة نقم.

وزعمت ميليشيا الحوثي اليوم باسقاط التحالف كمية كبيرة من المواد الصحية بما فيها الكمامات على العاصمة صنعاء وفي مناطق بمحافظة المحويت وهو ما جعل وزير الصحة التابع للحوثيين بدعوة المواطنين بعدم لمسها قبيل التحذير بمكبرات الصوت .

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