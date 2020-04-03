المندب نيوز

للتوعية بفيروس “كورونا”.. انتقالي المهرة ينفذ نزولا لعمال النظافة

4 أبريل، 2020
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للتوعية بفيروس “كورونا”.. انتقالي المهرة ينفذ نزولا لعمال النظافة

المهرة ( المندب نيوز) خاص

استمرارا لأنشطة حملة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمهرة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قام فريق التوعية الخاص بالحملة، بقيادة الأستاذ حسان مهدي بلحاف، نائب رئيس القيادة المحلية، بنزول ميداني إلى عمال صندوق النظافة والتحسين المتأهبين للعمل في نوبة الصباح الباكر، حيث كان في استقبالهم عادل مسن، نائب المدير التنفيذي للصندوق .

وخلال الزيارة وجه بلحاف، كلمة للعمال الميدانيين و مشرفيهم، شاكرا إياهم على جهودهم المبذولة للحفاظ على النظافة العامة وخلق بيئة صحية سليمة، مذكرا إياهم بضرورة الاهتمام بحماية أنفسهم وأسرهم لكونهم على خطوط المواجهة الأولى مع الأمراض والأوبئة، داعيا السلطة إلى مزيد من تعزيز الاجراءات الاحترازية، وإعطاء اهتمام خاص لعمال النظافة في ظل هذه الظروف الصعبة.

بعد ذلك قام فريق التوعية بتقديم إرشادات توعوية تتعلق بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية والمنزلية لعمال النظافة وخاصة الاحترازات المتعلقة بفيروس كورونا، وتزويدهم  بكمية من لوازم الوقاية والمعقمات.

وفي ختام برنامج النزول، شكر عمال النظافة قيادة المجلس على مبادرتهم الكريمة، داعيين الجهات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية إلى المزيد من المبادرات في هذا المجال .

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