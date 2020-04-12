للحد من تفشي وباء كورونا .. انتقالي خنفر يدشن الحملة التوعوية الميدانية في مدينة جعار

وفق توجيهات رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري

دشنت صباح اليوم الاحد في مدينة جعار اللجنة الاغاثية بانتقالي خنفر الحملة التوعوية الارشادية الميدانية للوقاية من تفشي وباء كورونا

وخلال فعالية التدشين أوضح رئيس اللجنة الاغاثية العميد حيدرة محمد صائل ان حملة التوعية تستهدف في الوقت الحالي مدينة جعار وذلك حسب امكانية اللجنة المتاحة

و أضاف بأن دور اللجنة الفاعل في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا يأتي لخدمة أهلنا في مديرية خنفر .

كما أشاد صائل بالجهود الذاتية للجنة الاغاثية بانتقالي خنفر بالنزول الميداني وقيامها بحملات التوعية و الإرشاد بطرق الوقاية من فيروس كورونا .

وتوجه رئيس اللجنة الاغاثية لمجابهة وباء كورونا بالشكر الجزيل الى العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية بانتقالي ابين على حرصه لمتابعة أعمال اللجنة الاغاثية وانجاحها

وجرى خلال النزول الميداني للشوارع و الأسواق العامة لتوعية عامة المواطنين وأصحاب المركبات بخطورة فيروس كورونا وذلك عبر توزيع البروشورات والملصقات التوعوية على المواطنين .

وقد لاقت الحملة تفاعلاً إيجابيا و ارتياحاً واسعاً بين أوساط المواطنين بمدينة جعار