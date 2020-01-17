اليمن العربي

للقاهرة ومومباي.. 6 رحلات لطيران اليمنية اليوم الجمعة

17 يناير، 2020
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للقاهرة ومومباي.. 6 رحلات لطيران اليمنية اليوم الجمعة

ينشر “اليمن العربي” جدول رحلات طيران اليمنية، المقررة اليوم الجمعة، حيث تتوزع على القاهرة ومومباي.

 

رقم الرحلة: 609

 

خط الرحلة: القاهرة – عدن

الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا

 

رقم الرحلة: 600

 

خط الرحلة: عدن – القاهرة

الإقلاع: 08:00 صباحا

الوصول: 10:30 صباحا

 

رقم الرحلة: 601

 

خط الرحلة: القاهرة – عدن

الإقلاع: 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

الوصول: 16:00 مساء

 

رقم الرحلة: 608

 

خط الرحلة: عدن – القاهرة

الإقلاع: 17:30 مساء

الوصول: 20:00 مساء

 

رقم الرحلة: 854

 

خط الرحلة: عدن – مومباي

الإقلاع: 07:00 صباحا

الوصول: 13:30 ظهرا

 

رقم الرحلة: 855

 

خط الرحلة: مومباي – عدن

الإقلاع: 15:00 عصرا

الوصول: 16:30 مساء
 

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الجمعة اليمنية اليوم رحلات لطيران للقاهرة ومومباي

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