للمدافعين عن البلاطجة..منصور صالح:دعوا الأمن يعمل أو اعفوه من مهامه ولا تنتقدوه

ابدى نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح اندهاشه من حالة التناقض التي يعيشها نشطاء الفيسبوك مابين مطالبتهم للامن بممارسه مهامة ومابين دفاعهم عن البلاطجة.

وقال صالح في منشور له على الفيسبوك: دولة الفيس بوك ،دولة عصية على الرضا، وقوانينها صعبة على الفهم وكأننا في عالم مجنون لا يدري ماذا يريد.

وتابع قائلا:اسبوع وقبله أشهر وأعوام،والجميع ينتقدون الأمن ويطالبون بفرض النظام والقانون وردع البلاطجة.

واضاف حين يتحرك الأمن، ويمارس مهامه، يتحوّل المفسبكون إلى محامين، والمفسبكات إلى أمهات حنيّنات القلب والفؤاد تتألم قلوبهن لمايجري لهؤلاء ويعتبرنهم ضحايا.

واختتم منشوره قائلا:دعوا الأمن يعمل ليتحقق الأمان،أو اعفوه من مهامه ولا تنتقدوه لاحقاً حينما تجدون خطر هؤلاء يحاصركم في كل مكان.