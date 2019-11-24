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للمرة الثانية.. إعتقال والي نهر النيل الأسبق الفريق المصباح

Photo of ahmed ahmed منذ 15 دقيقة
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للمرة الثانية.. إعتقال والي نهر النيل الأسبق الفريق المصباح

السودان اليوم:
أعتقلت السلطات الامنية للمرة الثانية، والي نهر النيل الأسبق، الفريق الطيب المصباح، امس الاول .

ووفقًا لصحيفة اخر لحظة، اعلنت أسرته عن وقفه احتجاجية غدا امام القصر الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحه .

وقال شقيقة للصحيفة، ان المصباح تسلم خطاب من النيابة العامة الشهر الجاري بالافراج عنه بصورة نهائية بعد ان اجريت معه كل التحقيقات .

وأضاف : لكننا تفاجئنا امس الاول بعد صلاة الجمعة بإعتقاله من منزله دون توضيح الاسباب .

ويعد المصباح أحد المواليين للنظام البائد و قيادي في المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية ووالي نهر النيل الأسبق في عهد البشير.

المشهد السوداني

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إعتقال الأسبق الثانية الفريق المصباح النيل للمرة نهر والي
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