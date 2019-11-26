للمرة الثانية .. “الإستقالة” ورقة الوكيل “الكثيري” لدغدغة عواطف الحضارم!

المكلا ( المندب نيوز ) خاص

قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ” ان حضرموت ستبقى محافظة واحدة وسأقدم استقالتي لو تم تقسيمها ” بعد ورود معلومات تناقلتها وسائل الاعلام تفيد بتحرك الوكيل عصام ولقاءه برئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي لفصل مديريات وادي وصحراء حضرموت عن الساحل والهضبة وتعيينه محافظا عليها .

ويتواجد بن حبريش الكثيري في العاصمة السعودية الرياض منذ توقيع اتفاق الرياض مستغلاُ إياها للقاء عدد من المسؤولين وقيادات الاخوان عبر جناحهم في اليمن حزب الاصلاح كنائب الرئيس علي محسن الأحمر ومحمد اليدومي رئيس الحزب اللذين توسل لهما لإقناع مدير مكتب الرئيس لتمرير القرار وضمان عدم المساس بمصالحهم في مجال انتاج النفط .

ودانت عدد من الشخصيات الحضرمية السياسية والعسكرية والقبيلة ذات الثقل الاجتماعي في حضرموت هذه الخطوة وأصدرت بها بيانات تنديد ، معتبرين هذه الخطوة تؤجج المناطقية وتشتت النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكدين رفض المكونات الحضرمية سابقا هذا القرار .

وكان وكيل وادي وصحراء حضرموت عصام حبريش قد قدم استقالته في اكتوبر 2018م احتجاجا – حسب قوله – على تردي الأوضاع والانفلات الأمني في وادي حضرموت ، واصدر محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني تعميما للوكيل المساعد هشام السعيدي للقيام بمهامه ، الأمر الذي جعل الوكيل يتراجع ويعود لممارسة عمله خوفا من تعيين شخص آخر محله .

ويرى محللون أن تهديده هذه المرة بالاستقالة عبارة عن ورقة يستخدمها الوكيل لدغدغة عواطف الحضارم لتمرير مشاريع اخوانية تهدف الى بقاء وادي حضرموت تحت وطأة المتنفذين من أبناء المحافظات الشمالية .