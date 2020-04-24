للمرة الثانية على التوالي..سرية الحماية بالمنطقة الثانية تضبط مخالف لقرار منع القات بجولة الدلة

المكلا ( المندب نيوز ) خاص

تمكنت قوة سرية الحماية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية مساء الامس من ضبط مخالف لقرار منع دخول وبيع القات بمحافظة حضرموت الذي اقرته السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء ركن فرج سالمين البحسني القاضي بمنع دخول وبيع القات بالمحافظة .

وخلال عمل إحدى الدوريات المتمركزة المرابطة بجولة الدلة وسط المكلا القديمة ضبطت أحد المهربين معه كمية من القات يحاول بيعها وتم كشفه من قبل ضابط الدورية الملازم البراء باصديق .

وقد تحدث قائد سرية الحماية الملازم اول ناصر باسمير قائلا : انه فور تلقينا البلاغ من الضابط المناوب في الموقع وجهنا بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قيادة السلطة بالمحافظة والتعامل مع الكمية المضبوطة بحرقها وإحالة الشخص المضبوط الى الجهات المعنية .

الجدير بالذكر ان سرية الحماية تعد من القوة العسكرية التي توكل لها المهام الخارجية لما يتميز به ضباطها وأفرادها من ضبط وربط عسكري وتعامل صارم مع المخالفين .