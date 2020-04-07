عدن الغد

للمطالبة بصرف المرتبات.. مسيرة احتجاجية لجرحى الحرب وأسر الشهداء بعدن

7 أبريل، 2020
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للمطالبة بصرف المرتبات.. مسيرة احتجاجية لجرحى الحرب وأسر الشهداء بعدن

أقام جرحى الحرب وأسر الشهداء مسيرة احتجاجية صباح اليوم استجابة لدعوة جمعية جرحى عدن وذلك للمطالبة بصرف المرتبات.
حيث تجمع الجرحى وأسر الشهداء في شارع الشهيد مدرم “الشارع الرئيسي” لتنطلق بعدها مسيرة إلى مبنى المحافظة في مديرية المعلا.
وجاءت المسيرة الاحتجاجية ضمن تصعيد جرحى الحرب وأسر الشهداء ضد الممارسات التي تقوم بها الحكومة الشرعية والتحالف العربي تجاه أسر الشهداء والجرحى.
وطالب الجرحى وأسر الشهداء الحكومة بسرعة صرف المرتبات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وترقية جرحى وشهداء وزارة الدفاع وترقيم الدفعة الثانية من الشهداء والجرحى، حسب قرار رئيس الجمهورية.
وأصدرت جمعية جرحى عدن بيان جاء فيه:
١/ نطالبهم بصرف رواتبنا المتأخرة يناير وفبراير ومارس ثلاثة أشهر دفعه خلال مدة أقصاها سبعة أيام دون تأخير أضافه إلى صرف الفان ريال سعودي إكرامية للجرحى واسر الشهداء اسوة بجرحى وشهداء وجيش مأرب.
٢/ نطالبهم باحترام أهداف عاصفة الحزم واحترام تضحيات الشهداء والجرحى وعدم الخروج عن تلك الاهداف.
٣/ نطالبهم باحترام السيادة الوطنية واحترام الشعب الجنوبي الذي ضحى ولازال على اتم الاستعدام للتضحية.
٤/ نطالبهم بالقيام بدورهم بدعم استقرار المناطق المحررة ودعم الخدمات فيها.
٥/ نطالبهم بالضغط لانهاء اي خلافات وصراعات داخلية قد تؤدي الى دمار للبلد والشعب يكفيه ماحل به من دمار.
٦/ اغلب دول العالم صرفت رواتب عدة اشهر وحوافز مقدما لشعوبها للحد من انتشار كورونا ولكن نحن للاسف حرمنا من رواتبنا للشهر الثالث على التوالي اليس هذا ظلم واجرام بحقنا نحن الجرحى واسر الشهداء.
٧/ نطالب بترقيم واعتماد رواتب للجرحى الذين لم يرقموا ضمن الدفعة الاولى.
كورونا ارحم بنا من كورون الجوع والحاجة، ولهذا لن نلتزم بالحجر الصحي إلا حين تنفيذ مطالبنا ونمهل الأخوة في قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مهله سبعة ايام فقط لتنفيذ مطالبنا والا سنلجى للتصعيد بطرق أخرى ولن نسمح بحصارنا وتجويعنا واذلالنا ونحن ولدتنا امهاتنا احرار.
جمعية جرحى عدن من، 2015مصادر في 6 ابريل 2020م.

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