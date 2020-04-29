لليوم الثالث.. استمرار جهود “ائتلاف عدن للإغاثة” من خطة التدخل العاجل لفيضان عدن

يواصل “ائتلاف عدن للإغاثة”, لليوم الثالث على التوالي بجهود مكثفة حملة أعمال إزالة الركام ومخلفات السيول في عدد من شوارع مناطق مدينة عدن مما اثمر عنه اعادة فتح الطرق الرئيسيّة الممتدة من اعلى نقطة في منطقة شعب العيدروس وصولاً إلى جوار مبنى البنك المركزي.

ويأتي التدخل العاجل لإئتلاف عدن للإغاثة” بتوجيهات المشرف العام أ.نايف البكري وزير الشباب والرياضة, ومتابعة منسق ائتلاف عدن للإغاثة المستشار صالح ذيبان ,بهدف السرعة في فتح الطرقات،وتذليل العقبات الناتجة عن السيول في عدة احياء من مديرية صيرة بمدينة عدن.

وقال مندوب ائتلاف عدن للإغاثة في عدن,سامي سهيم “أن الحملة الإغاثية تهدف إلى إزالة الركام ومخلفات مياه الامطار التي ضربت مدينة عدن، وفتح الطرقات أمام المواطنين.

وأردف قائلا ” الحملة استمرت ليل نهار حتى يتم تحقيق الهدف الذي حدده المشرف العام للائتلاف الاستاذ نائف البكري والمتمثل في عودة المواطنين إلى منازلهم وتخفيف الأضرار عنهم.

وشكر أبناء عدن “ائتلاف عدن للإغاثة” على جهودهم المبذولة طيلة الأيام الماضية في رفع الأضرار التي خلفتها هذه الظاهرة الطبيعية ،والتي أثمرت في رفع الركام ومخلفات السيول في معظم شوارع المنطقة في شعب العيدروس، والعيدروس بمدينة كريتر.

ونالت هذه الأعمال الإنسانية استحسان المواطنين في شعب العيدروس, والعيدروس،مشيرين إلى خلو الشوارع من الركام ومخلفات السيول, عكست الادوار المتميزة التي قامت بها مجاميع تطوعيه من شباب المنطقة والفرق التابعة “لإئتلاف عدن للإغاثة”.

وقدمت قيادة الائتلاف شكرها وتقديرها لسكان مدينة منطقة شعب العيدروس والعيدروس على حسن تعاونهم وصبرهم ومساندتهم للفرق العاملة طيلة الايام الماضية وقادم الايام ستشهد مزيداً من اعمال الاغاثة تنفيذاً لخطة التدخل العاجل التي تنفذها فرق الائتلاف.

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