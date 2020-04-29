لليوم الثالث..”تجديد” تستمر في إزالة مخلفات المنخفض الجوي ومساعدة الأهالي المنكوبين

تواصل منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية عملية شفط مياه الأمطار الراكدة في عدد من أحياء وشوارع مديريات العاصمة عدن.

ولليوم الثالث على التوالي قامت تجديد بشفط كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من الشوارع والأحياء بمديرية المنصورة تحت إشراف مباشر الأستاذ : فهيم عبدالله الحضرمي رئيس المنظمة وبحضور كل من جمال بالفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة ورمزي بجنف مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون الخدمات لمديريات (المنصورة ، الشيخ عثمان ، دار سعد ، البريقة) وبالشراكة مع جمعية أبناء عدن للبناء والتجديد .

وقد توزعت أعمال الشفط بين أحياء مديرية المنصورة وشوارعها العامة الأكثر تضرراً ، حيث تم شفط كميات من مياه الأمطار الراكدة في خط التسعين وقرب جولة السفينة، ومنطقة تقاطع شارع الكثيري بالقرب من مخبز الهلال الشهير .

هذا وعملت منظمة تجديد وفق خطة طوارئ مستعجلة أعدت خصيصاً لمعالجة آثر وأضرار الأمطار التي هطلت على العاصمة عدن بسبب المنخفض الجوي وبالتنسيق مع الجهات المحلية والمجتمعية والقيام بجبر الضرر ومساعدات الأهالي المنكوبين .

وفي نفس السياق قامت منظمة تجديد بتقديم عدد من وجبات العشاء على الأهالي والأسر المتضررة وبشكل كبير جراء المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب العاصمة ، حيث وأن أسر عديدة وبسبب سيول الأمطار الغزيرة أتلفت مؤنتهم وموادهم الغذائية واصبح عدد كبير منهم يفتقر الى إيجاد إحتياجاته الأساسية من الغذاء سيما ونحن في شهر رمضان المبارك حيث بدء المنظمة التوزيع في كل من منطقة شعب العيدروس والخساف بمديرية كريتر .

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