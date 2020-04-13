لليوم الثالث على التوالي.. أمن المديرية غيل باوزير يشرف على تتطبق حظر التجوال ⋆

غيل باوزير (نخبة حضرموت ) خاص

أشراف النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن و شرطة م /غيل باوزير علي مدى التزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر التجوال .

جاء لك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و العميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة م /حضرموت بعد ظهور اول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في مدينة الشحر .

وناشد النقيب بارشيد المواطنين مساندة الأجهزة الأمنية والتقيد بتعليماتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضه للعقوبات الرادعة بحسب التعليمات الصادرة من القيادة .

ويهدف حظر التجوال الى منع تنقل الأشخاص والمركبات من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً من كل يوم حتى اشعار آخر.

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