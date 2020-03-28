لليوم الثالث على التوالي استكمال اعمال تنظيف ما خلفته أضرار السيول بمديرية المعلا

تستمر جهود السلطة المحلية بمديرية المعلا برئاسة مدير المديرية الأستاذ فهد المشبق في أعمال تنظيف ما خلفته أضرار السيول والأمطار التي شهدتها محافظة عدن الاربعاء الماضي.

وتفقد صباح اليوم السبت مدير مديرية المعلا الأستاذ فهد المشبق أحياء وشوارع حي ردفان وكاسترو بمنطقة الشيخ اسحاق والتي تضررت بشكل كبير وخلفت ضحيتان وعدد من الجرحى من أبناء المنطقة جراء السيول الجارفة التي نزلت من أعلى جبل شمسان وسببت باضرار بشرية ومادية بالغة.

وخلال الزيارة التفقدية قال فهد المشبق بأن السلطة المحلية بالمديرية قامت بتشكيل لجنة حصر لكافة الأضرار التي تعرضت لها المديرية وتحديدا منطقة الشيخ اسحاق والأحياء المجاورة لها.

مضيفا أن رغم الامكانيات الشحيحة الإ أننا نعمل بجهود ذاتية إلى جانب الخيرين من أبناء المديرية من أجل رفع كافة المخلفات والنظر في كافة الاضرار البشرية والمادية والعمل على معالجة مايمكن إصلاحه وفق الإمكانيات المحدودة.

وكانت العاصمة عدن قد شهدت الأربعاء الماضي أمطار وسيول جارفة تسببت بأضرار بالغة وخلفت ضحيتان وعدد من الجرحى بالإضافة إلى تضرر المنازل وعدد من سيارات المواطنين.