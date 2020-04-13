المندب نيوز

لليوم الثالث على التوالي ..الأجهزة الأمنية بغيل باوزير تشرف على تطبيق حظر التجوال

13 أبريل، 2020
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لليوم الثالث على التوالي ..الأجهزة الأمنية بغيل باوزير تشرف على تطبيق حظر التجوال

غيل باوزير (المندب نيوز )خاص

أشرف النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن وشرطة مديرية غيل باوزير علي مدى التزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر التجوال .

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، محافظ محافظة حضرموت _ قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت بعد ظهور أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في مدينة الشحر .

وناشد النقيب بارشيد ، المواطنين مساندة الأجهزة الأمنية والتقيد بتعليماتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضم للعقوبات الرادعة بحسب التعليمات الصادرة من القيادة

ويهدف حظر التجوال الى منع تنقل الأشخاص والمركبات من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً من كل يوم حتى إشعار آخر

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