لليوم الثالث على التوالي .. انتقالي ابين يشدد على اهمية دور المرأة التوعوي والوقائي في مجابهة وباء كورونا

تواصل لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية والصحية في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ابين وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان في المحافظة حملة الرش الضبابي والتعقيم لعدد من مرافق الدولة والمنشآت الامنية والمعسكرات في يومها الثالث

وفي اليوم الثالث لحملة الرش عبر مواطنو المحافظة عن سعادتهم وشكرهم للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ممثل بالعميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية .

كما عبرت الاستاذة وجدان ماسك عضو لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية في انتقالي ابين عن شكرها وتقديرها لفريق العمل الانساني والصحي في لجنة الاغاثة .

واشارت الاستاذة وجدان ماسك الى اهمية دور المرأة في حملة التوعية والوقاية من وباء كورونا المستجد في محافظة أبين .

كما اكدت عضوة الاغاثة الاستاذة وجدان ماسك على استمرار حملة الرش والتعقيم الوقائي حسب الخطة المعدة من لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية والصحية في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ابين .

وفي السياق نفسه قامت اللجنة الصحية في انتقالي ابين صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى زنجبار والجلوس مع مدير مكتب الصحة في المديرية

وتم النقاش حول الترتيبات الصحية وتجهيزات الحجر الصحي في مستشفى زنجبار ومدى قدرة المستشفى على استيعاب مرضى الوبائيات.

وتأتي زيارة اللجنة الصحية لانتقالي ابين ضمن التنسيق المسبق بين المجلس الانتقالي في المحافظة ومكتب الصحة والسكان لمجابهة وباء كورونا المستجد .

مشيدا بذكر قدمت للجنة الصحية المكلفة من انتقالي ابين برئاسة الدكتور محمد حيدرة بتسليم خطة عمل اللجنة الصحية للوقائية من جائحة وباء كورونا المستجد للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة ابين

* من عبدالله عيسى