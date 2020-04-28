عدن الغد

لليوم الثالث يواصل ائتلاف عدن للاغاثة الشعبية برفع مخلفات الإمطار والسيول بعدن

29 أبريل، 2020
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لليوم الثالث يواصل ائتلاف عدن للاغاثة الشعبية برفع مخلفات الإمطار والسيول بعدن

واصل فريق عمل ائتلاف عدن للاغاثة الشعبية برفع مخلفات الامطار في مديريات العاصمة عدن.
حيث قام فريق العمل برفع الركام من شوارع مديرية كريتر .
كما قاموا بتوفير آليات العمل الثقيلة من جرافات وشاحنات نقل المخلفات لرفع المعاناة على أبناء عدن
في ضل غياب دور الدولة والمجلس المحلي في العاصمة عدن بسرعة انقاذ المواطنين من الركام المكدس في كل شوارع وأحياء عدن .
كما تعهد الائتلاف بتقديم المزيد من الدعم لاغاثة الأسر المنكوبة والمتضررة من السيول .
وشارك في العمل أبناء عدن بالايدي العاملة وعبروا عن سعادتهم من مثل هذه المبادرات الذي يقوم بها إئتلاف عدن للاغاثة الشعبية ويتمنوا منهم تقديم المزيد من الدعم لانقاذهم ورفع المعانة عليهم.
* من حسين العبسي

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ائتلاف الإمطار الثالث الشعبية برفع بعدن عدن للاغاثة لليوم مخلفات والسيول يواصل

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