عدن الغد

لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات موظفي شركة النفط بعدن للمطالبة بإلغاء تأجير منشأة كالتكس

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لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات موظفي شركة النفط بعدن للمطالبة بإلغاء تأجير منشأة كالتكس

لليوم الثاني على التوالي يستمر موظفو شركة النفط بعدن، في تنفيذ وقفات احتجاجية وذلك للمطالبة بإلغاء عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود.
وأقام موظفو شركة النفط بعدن وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام المجمع القضائي بمديرية خورمكسر استجابة للبيان الصادر عن المجلس النقابي للشركة قبل يومين.
وطالب الموظفون المحتجون من المحكمة المختصة بالنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط بعدن ضد المستأجر لمنشأة كالتكس، والاسراع باصدار قرار يفسخ عقد التأجير والغاء التحكيم الصادر مؤخرا.
واعتبر موظفو شركة النفط بعدن التحكيم بغير القانوني ومتجاوز لبنود العقد الموقع بين شركتهم والشركة العربية للإستثمار المستاجرة لمنشأة كالتكس.
وطالبوا من الجهات المختصة بتشكيل لجنة قانونية وفنية لاستلام وتسليم منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود الى شركة النفط بعدن بإعتبارها المالك الشرعي الاول للمنشأة.
وأكد الموظفون استمرارهم بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة مشيرين في الوقت ذاته اعتزامهم التصعيد من شكل الاحتجاجات.

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