عدن الغد

لليوم الثاني على التوالي أمن المديرية غيل باوزير يشرف على تتطبق حظر التجوال

9 مايو، 2020
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لليوم الثاني على التوالي أمن المديرية غيل باوزير يشرف على تتطبق حظر التجوال

 
أشرف العقيد هاني محمد باشكيل الخزرجي قائم بأعمال مدير أمن و شرطة م /غيل باوزير علي مدى التزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر التجوال .
 
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و العميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة م /حضرموت بعد ظهور حالات مؤكدة بفيروس كورونا . 
 
وناشد العقيد باشكيل المواطنين مساندة الأجهزة الأمنية والتقيد بتعليماتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضهم للعقوبات الرادعة بحسب التعليمات الصادرة من القيادة 
 
ويهدف حظر التجوال الى منع تنقل الأشخاص والمركبات من الساعة الرابعة مساءً إلى الرابعة صباحاً من كل يوم حتى اشعار آخر

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