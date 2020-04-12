لليوم الثاني على التوالي..الأجهزة الأمنية بغيل باوزير تشرف على تتطبق حظر التجوال وتشيد بدور المواطنين

غيل باوزير (المندب نيوز )خاص

بإشراف ومتابعة النقيب أحمد محروس بارشيد ، مدير أمن وشرطة مديرية غيل باوزير وبناءاً على توجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت ، أشرفت الأجهزة الأمنية بمديرية غيل باوزير مساء يوم أمس السبت إلى تطبيق حظر التجوال على مستوى المديرية.

وكما اطلعت الأجهزة الأمنية على سير تطبيق الحظر من قبل المواطنين ، والذي تحقق خلال ساعات الأولى بنسبة كبيرة مثلت ١٠٠ ٪ ، وهذا يدل على وعي أبناء المديرية وتقيدهم بالتعليمات لحرصهم على الحفاظ على سلامتهم وسلامة إخوانهم من أبناء المديرية .