المندب نيوز

لليوم الثاني على التوالي..الأجهزة الأمنية بغيل باوزير تشرف على تتطبق حظر التجوال وتشيد بدور المواطنين

12 أبريل، 2020
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لليوم الثاني على التوالي..الأجهزة الأمنية بغيل باوزير تشرف على تتطبق حظر التجوال وتشيد بدور المواطنين

غيل باوزير (المندب نيوز )خاص

بإشراف ومتابعة النقيب أحمد محروس بارشيد ، مدير أمن وشرطة مديرية غيل باوزير وبناءاً على توجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت ، أشرفت الأجهزة الأمنية بمديرية غيل باوزير مساء يوم أمس السبت إلى تطبيق حظر التجوال على مستوى المديرية.

وكما اطلعت الأجهزة الأمنية على سير تطبيق الحظر من قبل المواطنين ، والذي تحقق خلال ساعات الأولى بنسبة كبيرة مثلت ١٠٠ ٪ ، وهذا يدل على وعي أبناء المديرية وتقيدهم بالتعليمات لحرصهم على الحفاظ على سلامتهم وسلامة إخوانهم من أبناء المديرية .

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