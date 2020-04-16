لليوم الثاني.. قوات حماية المنشآت تواصل حملة التعقيم بالعاصمة عدن للوقاية من فيروس كورونا

لليوم الثاني على التوالي واصلت قوات حماية المنشآت الحكومية، التابعة لألوية الدعم والإسناد، الحملة الشاملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمرافق الحكومية بالعاصمة عدن، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وفي اليوم الثاني للحملة، وبإشراف من العميد أحمد مهدي بن عفيف، قامت فرق التعقيم والرش التابعة لقوات حماية المنشآت الحكومية بتعقيم وتطهير معسكر الصولبان مقر قيادة القوات، بحضور الدكتور محمد ربيد نائب مدير مكتب الصحة بالعاصمة عدن.

حيث قامت فرق التعقيم برش وتطهير كافة أقسام وإدارات المعسكر وكذا الباحة التابعة له، كما قامت بتوزيع الملصقات والبرشورات التوعوية من مخاطر تفشي فيروس كورونا وتوعية الأفراد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وتأتي حملة التعقيم والرش التي تنفذها قوات حماية المنشآت الحكومية في إطار الحملات والاجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالعاصمة عدن.

وكانت الحملة قد دشنت يوم أمس الأربعاء بتعقيم ورش دار رعاية المسنين بمديرية الشيخ عثمان.

وأشاد الدكتور محمد ربيد نائب مدير مكتب الصحة بعدن بهذه الحملة التي تنفذها قوات حماية المنشآت الحكومية مقدما شكره وامتنانه لكافة منتسبيها وفي مقدمتهم العميد أحمد بن عفيف قائد القوات.