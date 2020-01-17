عدن الغد

لليوم الخامس .. تواصل عملية صرف مرتبات أفراد اللواء الرابع حزم والغبس يثمن جهود التحالف والزبيدي

18 يناير، 2020
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لليوم الخامس .. تواصل عملية صرف مرتبات أفراد اللواء الرابع حزم والغبس يثمن جهود التحالف والزبيدي

لليوم الخامس على التوالي واصلت اليوم الجمعة 17يناير للجان صرف مرتبات أفراد اللواء الرابع حزم لشهري أكتوبر ونوفمبر عملها بوتيرة عالية وبنظام البصمة وسط جهود مبذولة من قيادة اللواء الرابع حزم وتسهيلات للجان العاملة وتعاون غير محدود وتذليل لكل الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنه.
وتقدم العقيد وافي الغبس الصبيحي قائد اللواء الرابع حزم القائم بالمهام القتالية في جبهات طورالباحة حيفان عيريم بجزيل الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن كل أفراد اللواء من ضباط وصف ضباط وجميع الأفراد المرابطين في مواقع الشرف والبطولة للقائد اللواء عيدروس الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على جهودة الجبارة ودورة البارز في تثبيت وأعتماد اللواء ودعمه المتواصل والغير محدود .
كما شكر الغبس جهود التحالف العربي ممثلا بدولة السعودية مملكة الحزم والأمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والشقيقة على جهودهم ودعمهم ومساندتهم
مؤكدا للقيادة والقائد اللواء عيدروس أن قوات اللواء الرابع حزم سيقابلون الوفاء بالوفاء لكم ، وان جنود اللواء في اتم الجاهزيه القتالية للدفاع عن الجنوب تحت قيادتكم الرشيدة والوقوف سدا منيعا ضد تلك المليشيات الحوثية والصخرة التي ستتحطم عليها أمال كل من يفكر بحرف بوصلة مليشياته إتجاه العاصمة عدن
كما بارك وأشاد العقيد الغبس توقيع إتفاق الرياض بشقه العسكري من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي والتزامه الكامل بإنجاحه استشعارا منه بأهمية تنفيذ بنود ذلك الإتفاق والذي يسعى الطرف الأخر لعرقلته خدمتا لأجندات معروفة تعمل ضد التحالف العربي.
وطمأن العقيد الغبس أنه بصدد معالجة جميع الحالات الخاصة ببعض الأفراد المرابطين الذين وردت اسمائهم بالخطاء أو سقطو مطمئناً الجميع بأن كل الأفراد يتم عمل لهم المعالجات والحلول حتى يستلم الجميع راتبة.
مضيفا أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات على المليشيات الحوثية ومن يساندهم وأن معنويات الأبطال عالية وتعانق السماء.
* من علاء سلطان

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أفراد التحالف الخامس الرابع اللواء تواصل جهود حزم صرف عملية لليوم مرتبات والزبيدي والغبس يثمن

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