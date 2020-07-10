عدن تايم

لماذا أستثنى مبنى تعليمي من إعادة التأهيل في ثانوية أمان في عدن؟

11 يوليو، 2020
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يجري العمل حالياً على بناء فصول إضافية وأعمال ترميمات وإعادة تأهيل لثانوية الفقيد لطفي جعفر أمان، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي لإعادة الإعمار.
وتساءل الناشط وديع أمان حول وضع أحد المباني الأثرية كان قديما مبنى قضائي في عهد الادارة البريطانية والحق بالثانوية لاحقا مكون من طابقين وسقف خشبي على شكل هرمي.

وأضاف أمان الى تحول المبنى إلى مخيم للنازحين من حرب القاعدة في محافظة أبين عام 2009م ، ويقع هذا المبنى مقابل البوابة الجانبية لثانوية الفقيد لطفي جعفر أمان.

وتساءل الناشط وديع أمان عن أسباب إستثناء البرنامج السعودي المبنى من إعادة التأهيل ويقع في نطاق مساحة الثانوية.

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