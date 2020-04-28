أخبار نادي برشلونة
لماذا تغير موقف برشلونة في بيع أرثور ؟
هاي كورة_ منذ أيام تحدثت الصحف الكتالونية عن إن برشلونة من المستحيل أن يبيع أثور ميلو ولكن اليوم بدأ الحديث عن رحيل متوقع ليوفنتوس .
1_ ميلو مطلوب من يوفنتوس وإنتر ميلان وتوتنهام وباريس سان جيرمان.
2_ يوفنتوس عرض مبلغ كبير أو مبادلة مهمة مع بينتاكور أو بيانيتش أو بيرنارديسكي .
3_ برشلونة بدأ يشك في قدرة ميلو على تخطى أزماته مع الإصابات
4_ ميلو لاعب جيد ولكن ليس بالخارق كما كانت تصور وسائل الإعلام الكتالونية من قبل.
5_يوفنتوس عرض راتب أكبر على أرثور
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