لماذا تغير موقف برشلونة في بيع أرثور ؟

هاي كورة_ منذ أيام تحدثت الصحف الكتالونية عن إن برشلونة من المستحيل أن يبيع أثور ميلو ولكن اليوم بدأ الحديث عن رحيل متوقع ليوفنتوس .

1_ ميلو مطلوب من يوفنتوس وإنتر ميلان وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

2_ يوفنتوس عرض مبلغ كبير أو مبادلة مهمة مع بينتاكور أو بيانيتش أو بيرنارديسكي .

3_ برشلونة بدأ يشك في قدرة ميلو على تخطى أزماته مع الإصابات

4_ ميلو لاعب جيد ولكن ليس بالخارق كما كانت تصور وسائل الإعلام الكتالونية من قبل.

5_يوفنتوس عرض راتب أكبر على أرثور