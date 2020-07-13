لماذا رفضت بريطانيا تحرير ميناء ومحافظة الحديدة من الحوثيين ؟ .. السفير البريطاني يجيب ويكشف عن الأسباب

قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، إن الحكومة الشرعية كانت تملك فرصة كبيرة في 2018 لتحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وأضاف في حديث خاص مع “المشهد اليمني”، أن تلك الفرصة كانت ستخلف كارثة انسانية بحق المواطنين في محافظة الحديدة.

وعن الأنباء المتداولة حول رفض بريطانيا تحرير الحديدة من الحوثيين، قال السفير البريطاني، إن بلاده لم تكن سببا في وقف الحرب بين الشرعية ومليشيا الحوثي في الساحل الغربي.

وأكد آرون أن المجتمع الدولي وبريطانيا لم تطلب وقف الحرب في الحديدة، وان وقف القتال جاء نتيجة اتفاق الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي برعاية المبعوث الأممي إلى اليمني، مارتن غريفيث.

وأشار إلى أن المعارك بين الشرعية والحوثيين في جبهة الساحل الغربي خلفت الكثير من القتلى من المدنين، مؤكدا أن قرار وقف الحرب حينها كان مناسبا جدا، داعيا الحكومة والحوثيين إلى تقديم المزيد من التنازلات لتحقيق السلام الشامل في اليمن، بموجب المشروع الذي يعمل عليه غريفيث حاليا.

وفي 13 يونيو/حزيران 2018، أعلنت القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار وأجزاء واسعة من المدينة.

وأعلنت قوات التحالف العربي في 1 يوليو 2018، وقف العملية العسكرية في الحديدة من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقعت الشرعية ومليشيا الحوثي، اتفاق السويد، الذي ينص على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ، بإشراف الأمم المتحدة التي يتواجد لها فريق في المدينة الساحلية لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الهندي أبيهيجت غوها.

ولم ينجح ذلك الاتفاق حتى اليوم، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين الحكومة ومليشيا الحوثي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة بحسب اتفاق ستوكهولم.