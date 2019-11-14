المشهد العربي

لماذا سرق الحوثيون أحذية أحد محلات صنعاء؟

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 51 دقيقة
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واصلت المليشيات الحوثية إجراءاتها العقابية التي تستهدف من لم يتلزم بتعليمات الانقلابيين في الفعاليات التي نظّمتها خلال ذكرى المولد النبوي الشريف.

ففي الساعات الماضية، أقدمت عناصر حوثية على سرقة ما يقارب 50 زوجًا من الأحذية الجلدية من أحد المحلات في صنعاء، حيث أفادت مصادر محلية بأنّ حوثيين على متن طقم عسكري قام بمهاجمة محل الأحذية ثم نهب محتوياته.

وبحسب المصادر، أرجع أفراد الطقم سبب نهب الأحذية لعدم تركيب صاحب المحل لزينة المولد النبوي الشريف.

وكانت المليشيات الحوثية، قد نفَّذت تهديدها للتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر اعتقال من لم يشارك في فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويوم السبت الماضي، حشد الحوثيون أتباعهم في ميدان السبعين بصنعاء، لإقامة احتفال بالمناسبة بعد شهر من الحملات التي نفذتها لجمع تبرعات لصالح الفعالية.

وشنَّ مسلحون حوثيون، مؤخرًا، حملات نهب وسطو بالقوة على محال تجارية في صنعاء ومدن أخرى في مناطق سيطرتها؛ بذريعة عدم مشاركتهم في الفعاليات.

واقعة نهب المحال التجارية، جاءت بعد الكشف عن إقدام المليشيات في محافظة إب على اعتقال عشرات التجار ومن المستثمرين فيها من خارجها بعد رفضهم لدفع جبايات مالية كبيرة للمليشيات.

وفرضت المليشيات الحوثية جبايات وإتاوات مالية على التجار وبخاصةً السلع القادمة من صنعاء، إضافةً إلى وجود جمارك بمنافذ المحافظة تهدف لفرض ضرائب تنعكس سلبًا على أسعار المواد الغذائية والتجارية وارتفاعها بشكل جنوني.

ورفض التجار الابتزاز المتواصل والمستمر والكبير من المليشيات ما جعل مسلحي الحوثيين يقومون باعتقالهم بعد أن ضاق بهم الحال جرّاء الابتزاز المستمر.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، جنت المليشيات الحوثية خلال حربها العبثية الكثير من الأموال عبر فرض الإتاوات التي مكّنت قادتها من تحقيق ثروات مالية طائلة.

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المشهد العربي

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