أخبار نادي برشلونة
لماذا سينتقل لاوتارو إلى برشلونة ؟
هاي كورة_ أكدت تقارير صحفية أسبانية إن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سينتقل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
1_لاوتارو منبهر بفكرة اللعب لبرشلونة ومهووس بفكرة اللعب مع ميسي
2_ قد لاتأتيه فرصة الإنتقال إلى برشلونة مجددا
3_ راتبه مع إنتر لن يزيد عن 4 مليون يورو بينما مع برشلونة سيصل ل7مليون يورو
4_شهرة طاغية في إنتظاره
5_ خلافة سواريز مضمونة
6_إنتر سيقبل بصفقة تبادلية يحصل فيها على بعض اللاعبين الجيدين من البرسا
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