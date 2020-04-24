أخبار نادي برشلونة

لماذا سينتقل لاوتارو إلى برشلونة ؟

24 أبريل، 2020
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لماذا سينتقل لاوتارو إلى برشلونة ؟

هاي كورة_ أكدت تقارير صحفية أسبانية إن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سينتقل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

1_لاوتارو منبهر بفكرة اللعب لبرشلونة ومهووس بفكرة اللعب مع ميسي

2_ قد لاتأتيه فرصة الإنتقال إلى برشلونة مجددا

3_ راتبه مع إنتر لن يزيد عن 4 مليون يورو بينما مع برشلونة سيصل ل7مليون يورو

4_شهرة طاغية في إنتظاره

5_ خلافة سواريز مضمونة

6_إنتر سيقبل بصفقة تبادلية يحصل فيها على بعض اللاعبين الجيدين من البرسا


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إلى الإنتر برشلونة سينتقل لاوتارو لماذا

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