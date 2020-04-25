لماذا فضّل يوهان كرويف الانتقال إلى برشلونة بدلًا من ريال مدريد؟

ماذا حدث في الصراع بين عملاقي إسبانيا على التعاقد مع أسطورة هولندا؟

فريق عمل يوروسبورت عربية

الصراع بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التعاقد مع اللاعبين المتميزين ليس حديث العهد، بل انطلق قبل عشرات السنين وشهد منافسة على ضم أفضل اللاعبين حول العالم.

صحيفة “ماركا” الإسبانية تقول أن هناك قصة لا يعرفها الكثيرون، وهي قصة انتقال الأسطورة الهولندي يوهان كرويف إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 1973.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو، لكن الصفقة توقفت في اللحظة الأخيرة وتحولت وجهته إلى ملعب كامب نو ليُصبح أيقونة تاريخية للبلاوغرانا.

لكن قصة فشل انتقال كرويف إلى برشلونة بدلًا من ريال مدريد لكا الكثير من الجوانب الغير معروفة، فالبعض يقول أن كرويف هو من فضل الانتقال إلى البلاوغرانا، والبعض الآخر أن انتقاله إلى ريال مدريد فشل بسبب ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية.

“يوهان كرويف رئيس برشلونة السابق”

بعد فشل إسبانيا في التأهل إلى كأس العالم 1962، قام الاتحاد الإسباني لكرة القد بإلغاء تعاقد الأندية الإسبانية مع اللاعبين الأجانب، لتقوم الأندية بالتحايل على القانون من أجل التعاقد مع اللاعبين من خارج البلاد سواء عن طريق التجنيس أو حتى تزوير أوراق اللاعبين.

وفي عام 1970 قام فيك بكنغهام مدرب برشلونة حينها بمطالبة النادي بالتحرك من أجل التعاقد مع يوهان كرويف صاحب الـ23 عامًا في ذلك الوقت، لكن الإدارة لم توافق على التحرك لضمّه.

كرويف بقى في أياكس لينجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في أعوام 1971، 1972 و1973 على التوالي ويُصبح الجوهرة المُنتظرة بقوة في مستقبل الكرة الأوروبية، ليقوم “سانتياغو برنابيو” رئيس ريال مدريد حينها بالتحرك من أجل التعاقد معه.

سانتياغو برنابيو هو الرئيس الأعظم في تاريخ ريال مدريد ونجح في العديد من المرات في خطف الكثير من الصفقات من بين أيادي النادي الكاتالوني، لكن تلك المرة القصة مختلفة، فحقوق اللاعب في يد نادي أياكس فقط ويرفض التخلي عن اللاعب نهائيًا.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية قالت وقتها أن ريال مدريد عرض على أياكس مبلغ قيمته 30 مليون بيزيتا “عملة إسبانيا حينها” ولكن برشلونة قرر عرض 50 مليون بالإضافة إلى راتب سنوي قيمته 5 مليون، حيث كلفت تلك الصفقة خزائن النادي 90 مليونًا لتُصبح الصفقة الأغلى في العالم حينها.

ريال مدريد لم ينجح في التغلب ماديًا على برشلونة وهو ما جعل الكثيرين ينتقدون الرئيس برنابيو حينها، لكن هناك تقارير تقول أن الريال كان يُخطط لإنشاء ملعبه الجديد والذي تم افتتاحه في عام 1975، وهو الأمر الذي جعل النادي يفشل في حسم الصفقة لصالحه.

يُذكر أن كرويف ظهر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في شهر فبراير / شباط ونجح البلاوغرانا في التغلب على الميرينغي بخماسية نظيفة، ليُصبح بعدها كرويف أسطورة وأبًا روحيًا لكل برشلوني حول العالم، ليؤكد لريال مدريد أن الاستثمار به كان القرار الأفضل في تاريخ برشلونة.

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