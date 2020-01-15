أخبار نادي برشلونة

لماذا قام برشلونة بهذه الخطوة الهامة ؟

15 يناير، 2020
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لماذا قام برشلونة بهذه الخطوة الهامة ؟

هاي كورة_ جرى تعيين اعضاء الجهاز الفني لنادي ​برشلونة​ الذين سيكونون الى جانب المدير الفني الجديد للفريق ​كيكي سيتيين​،

مساعد المدير الفني الجديد سيكون ايدير سارابيا بينما سيكون فران سوتو مدرب اللياقة البدنية للفريق الكتالوني.

إيدر سارابيا هو الذراع الأيمن للمدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي سيتين حيث يعرفان بعضهما البعض من سنوات حيث عملا سويا في لاس بالماس وريال بيتيس وهو شخص عصبي سريع الشعور بالغضب ومشاكل ويحب ميسي والمداورةأ وتغيير النجوم في أوقات تزاحم المباريات للحصول على أفضل النتائج.

برشلوة فضل أن يكون مساعدين سيتين من رجال يثق فيهم لضمان أكبر قدر من الراحة للمدرب الجديد !


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