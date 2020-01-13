لماذا لم يعلن برشلونة إقالة فالفيردي؟

كواليس استمرار فالفيردي مع برشلونة حتى الآن

فريق عمل يوروسبورت عربية

انتظرت جماهير نادي برشلونة -على أحر من الجمر- خبر إقالة المدرب أرنيستو فالفيردي، وهو الخبر الذي كان يتوقع إعلانه يوم الإثنين لكن اجتماع إدارة النادي والذي استمر 3 ساعات كاملة لم يسفر عن أي بيان رسمي، حتى الآن!

وتردد أن قرار إقالة فالفيردي قد اتخذ بالفعل رغم أنه قاد التدريبات يوم الإثنين، خاصة أن المدرب البالغ من العمر 55 عاما التقى رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك إلى ملعب “كامب نو” حيث شارك في اجتماع استمر لنحو 3 ساعات لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، والمسؤول الفني خافيير بورداس، ونائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

غير أن الوقت مرّ دون أي إعلان رسمي، وسط تضارب في التقارير الواردة من الصحف والإذاعات الإسبانية.

آخر الأخبار تؤكد أن السبب في تأخير الإقالة هو أن إدارة برشلونة حاولت مع وكلاء أعمال فالفيردي التوصل إلى اتفاق ودي بحيث يتم تعويضه ماديا مقابل عدم الحصول على الشرط الجزائي كاملا، الأمر الذي قوبل بالرفض.

على ذلك، ينتظر أن يكون يوم الثلاثاء هو الفيصل بين الطرفين، وفي حال أصر فالفيردي ووكلاؤه على موقفه فسيضطر النادي إلى إقالته مع دفع الشرط الجزائي كاملا؛ أي أن إقالة فالفيردي أمر مفروغ منه.

اقرأ أيضًا: أهم أخبار الدوري الإيطالي ليوم الإثنين 13 يناير 2020

بحسب التقارير فإن كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق سيكون خليفة فالفيردي، علمًا بأن التقارير نفسها أكدت أن سيتين رفض عقدا لمدة 6 أشهر فقط، وأصر على عقد أطول وحصل عليه بالفعل لكنه لن يوقع سوى بعد إعلان إقالة المدرب الحالي.

لم يحظَ فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو السابق بشعبية كبيرة لدى المشجعين الذين اعتبروا أسلوبه لا يتناسب مع تقاليد النادي، لكنه حظي بدعم اللاعبين وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم تراجع المستوى الفني للفريق وتذبذب النتائج خاصة خارج الديار فقد ظلت إدارة البلوغرانا مصرة على الاستمرار مع فالفيردي والذي كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن الهزيمة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني كتب كلمة النهاية