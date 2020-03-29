لماذا يتشرط شتيجين على برشلونة ؟

هاي كورة_ يسعى برشلونة لتمديد عقد تير شتيجن لمدة موسمين جديدين بحيث ينتهي في صيف 2024 ولكن الحارس يطلب 10 مليون يورو ويرفض 6.5 مليون يورو عرض برشلونة للتجديد .

1_شتيجين قيمته التسويقية 100 مليون يورو بالتساوي مع السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي يحصل على 10 مليون يورو راتب سنوي

2_ شتيجين أغلى ثالث لاعب قيمة تسويقية في برشلونة بعد ليونيل ميسي (140 مليون يورو)، وأنطوان جريزمان (120 مليون يورو).

3_لايوجد لاعبين كثر في العالم قيمتهم التسويقية تفوق شتيجين

4_ مطلوب في بايرن ميونخ وباريس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد